Су-27 перехватил противолодочный самолет ВМС США над Балтикой Российские военные спасли иностранного моряка в Финском заливе 16 сентября 2020, 02:31

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали с иностранного гражданского судна в Финском заливе нуждавшегося в срочной медицинской помощи моряка, сообщил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов. «Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в Кронштадт, где передали бригаде скорой медицинской помощи», – приводит слова Мартова РИА «Новости». Представитель Балтфлота уточнил, что матрос нидерландского корабля EEMSBORG получил тяжелые травмы при выполнении судовых работ. После поступления информации оперштаб Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в кратчайшие сроки организовал спасательную операцию, к судну направили быстроходный патрульный катер «Раптор» со специалистами аварийно-спасательного отряда. Напомним, в октябре 2018 года российские пограничники спасли с тонущего сухогруза в Керченском проливе семь украинских моряков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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