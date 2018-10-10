Российские пограничники спасли с тонущего сухогруза семь украинских моряков

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым в целях безопасности эвакуировали с вошедшего в Керченский пролив сухогруза «Нила», у которого образовалась течь в трюме, семь украинских моряков.

В пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России уточнили, что сухогруз «Нила», шедший под флагом Того с портом приписки Ломе, перевозил уголь, передает «Интерфакс».

Экипаж сухогруза составлял одиннадцать человек, в том числе десять граждан Украины и один гражданин Азербайджана.

Российские правоохранители сообщили, что в корпусе сухогруза образовалась трещина.

После запроса о помощи в откачке забортной воды из трюма сухогруза в целях обеспечения безопасности на борт пограничного патрульного судна «Парус» были перемещены семь членов экипажа (все – граждане Украины), не задействованные в ремонтных работах.

После того, как течь была устранена, украинские моряки были возвращены на борт иностранного судна, сообщили российские пограничники.

Напомним, в среду появились сведения о подготовке провокации Украины в Азовском море.