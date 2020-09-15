Подсчитаны не открывшиеся после снятия ограничений турагентства

После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, порядка 20% туристических агентств не возобновили работу, сообщает РСТ.

«После выхода постановления об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года, туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег. И как минимум 10-20% адресатов не откликнулись на эти сообщения», – передает РИА «Новости» сообщение представителя РСТ.

При этом эксперты отмечают, что настоящий масштаб «исхода» будет понятен весной.

Кроме того, молчат несколько тысяч представителей туристической розницы. Хотя в организации отмечают, что сейчас нарушены коммуникации между операторами, агентствами и потребителями.

«Какие-то агентства съехали из своих офисов, кто-то ушел на «удаленку», остались только личные мобильные телефоны. Но они сами выходят с нами на связь. Тем не менее молчание партнеров – симптом серьезного кризиса на розничном рынке», – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стали доступны Абхазия и Марокко.