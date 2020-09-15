На Украине началась приватизация госпредприятий по производству спирта

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о проведении приватизационного аукциона по госпредприятию Немировский спиртзавод, чем положил начало демонополизации спиртовой отрасли в Украине, сообщил председатель фонда Дмитрий Сенниченко.

«Фонд госимущества объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП «Немировский спиртовой завод». И этим сообщением начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли. Государственная монополия на производство спирта – больше не украинская реальность», – написал он в Facebook.

Сенниченко напомнил, что ранее была начата подготовка к приватизации 41 завода, которые входят в ГП «Укрспирт». На очереди, добавил он, предприятия концерна «Укрспирт».

В августе украинское правительство одобрило программу реформы и развития спиртовой отрасли Украины до 2024 года. В течение этого срока государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу, передает ТАСС.

С 1 июля на Украине вступил в силу закон об отмене госмонополии на производство спирта. Он предусматривает отмену ограничений на строительство спиртовых заводов и приватизацию существующих, лицензирование производства и оптовой торговли спиртом, ограничение импорта спирта до 1 января 2022 года. Кроме того, закон предоставляет возможность субъектам хозяйствования независимо от формы собственности производить спирт при наличии соответствующей лицензии, а также предусматривает полную либерализацию экспорта спирта с Украины.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду проект закона о либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта. Законопроект призван «отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции».