Китай нашел ГМО в поставляемых из России продуктах

В российском рапсе и рапсовом масле, поставляемом в Китай, найдены генетически модифицированные организмы (ГМО), заявил глава общественного совета при Россельхознадзоре Сергей Данкверт.

«Китайская сторона проинформировала нас об обнаружении ГМО. Мы начали разбираться. За этот год у нас несколько случаев: одна компания отправила рапсовое масло, задержали в Китае. Дальше у нас зерно, рапс, уходил из Омска. У нас китайская сторона тоже обнаружила ГМО», – приводит слова Данкверта ТАСС.

Он напомнил, что использование ГМО в России запрещено. В связи с обнаружением таких продуктов Китай предупредил российское ведомство о возможном запрете на поставки этих товаров из России.

Россельхознадзор провел собственное расследование, и обнаружил другие случаи использования ГМО.

«После того, как Китай предъявил претензии по ГМО, мы начали расследование с разных сторон, в том числе мы стали даже растительные остатки проверять. В растительных остатках мы нашли в двух регионах ГМО», – указал глава совета.

Речь шла о продукции, которую производят в ЕАО и продукции из Омска.

«Те декларации (соответствия), которые отправляли из Омска, – половина вообще поддельные. В Россельхознадзоре надо создавать следственный комитет по расследованию этих деклараций», – сказал Данкверт.

Ранее Россельхознадзор вводил ограничения на поставки в продукции четырех китайских предприятий из-за обнаружения в ней ГМО-компонентов.