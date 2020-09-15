Стартовала вторая смена полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Во вторник, 15 сентября, стартовала вторая смена полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

С приветственным словом к конкурсантам в Нижегородской, Московской областях и Республике Крым обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что конкурс «Большая перемена» стал уникальным проектом, объединившим более 1 млн школьников из всех регионов страны. «Вы все – уже победители, каждый из вас решился принять участие в этом конкурсе, не побоялся и сделал серьезный шаг. Это, наверное, самое сложное и самое важное в жизни – научиться верить в себя, научиться действовать. Не просто ждать, а действовать для того, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих – и вы это сделали!», – приводятся слова Кириенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что, в отличие от традиционных школьных конкурсов и предметных олимпиад, «Большая перемена» дает старшеклассникам возможность выбора направления, чтобы каждый участник мог раскрыть свои сильные стороны и проявить свои таланты. Партнерами конкурса выступают ведущие российские компании и крупнейшие высшие учебные заведения, и уже сегодня они конкурируют за будущих абитуриентов и профессионалов.

«Это, пожалуй, важнейшая вещь – не вы конкурируете за то, чтобы попасть в определенное высшее учебное заведение, а ведущие российские вузы ждут к себе полуфиналистов и финалистов конкурса «Большая перемена», – отметил Кириенко.

«Партнерами конкурса являются практически все самые крупные российские компании с мировым именем, такие как Сбербанк, Mail.ru, Росатом, Ростех, Роскосмос. Они начинают присматриваться к победителям, полуфиналистам конкурса, говоря о том, что они очень заинтересованы в вас и в том, чтобы, получив образование, вы пошли к ним работать. У вас будет хорошая возможность попробовать себя, пройти соответствующие стажировки», – добавил он.

Также первый замглавы администрации президента России поблагодарил школьников за поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и за помощь пожилым людям, которую оказывали участники конкурса во время пандемии в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. «Многие из вас почувствовали, что, несмотря на то, что вы все еще учитесь в школе, вы можете сделать много важного и полезного для других людей», – отметил Кириенко.

Торжественная церемония открытия полуфиналов конкурса состоялась одновременно в Нижегородской области на площадке стадиона «Нижний Новгород», в Московской области на площадке Детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» и в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В первой серии полуфиналов участвуют школьники из 30 регионов России. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований она проходит в три смены. На второй смене собрались 248 старшеклассников из Центрального федерального округа, 333 – из Приволжского и 219 – из Южного федерального округа.

В течение трех дней конкурсантов ожидают встречи с экспертами «Большой перемены», работа над кейсовыми заданиями, которые подготовили для них ведущие российские компании и вузы, насыщенная полезная программа и творческие мероприятия. Вместе со школьниками в полуфиналах конкурса принимают участие их педагоги.

Первая серия полуфиналов конкурса продлится до 23 сентября 2020 года. Всего с 9 сентября по 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6 тыс. старшеклассников.

Вторая серия полуфинальных испытаний пройдет с 26 сентября по 9 октября в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах (Хабаровском крае, Тюменской и Новосибирской областях). С 12 по 25 октября 2020 года полуфиналы конкурса состоятся в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Ленинградской области, Республике Дагестан и Ярославской области).

По итогам всех полуфинальных испытаний будут отобраны 1 тыс. 200 школьников, которые поедут в начале ноябре на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере 1 млн рублей для десятиклассников и 200 тыс. рублей для учеников 8-9 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в Международный детский центр «Артек».

Конкурс «Большая перемена» – это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».