Стартовала вторая смена полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена»

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15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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В российскую политику пришли новые силы

Партия «Новые люди» смогла заинтересовать избирателей в четырех регионах России <a href="https://www.rzn.info/">RZN.info</a>
Прошедшие региональные выборы обновили российский политический ландшафт. В местных парламентах появились выдвиженцы нескольких партий, созданных считанные месяцы назад. На мощный старт дебютантов уже обратили внимание в Центризбиркоме, а сами партийцы нацелились на создание фракций в будущем составе Государственной думы. Чьих избирателей собираются переманить к себе политические «новобранцы»? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого «посадить на клей ПФК». Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка. Подробности...
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«Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

Максим Соколов, публицист
Логики и памяти требовать от «интеллигенции» было бы странно. «Любовь к добру разбередила сердце им», и в этом состоянии сословие пребывает уже два века. Все забыли и ничему не научились. Подробности...
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Ленина нужно похоронить, а Сталинграду вернуть имя

Сергей Мардан, публицист
Дискуссия о мавзолее Ленина извлекается из пыльного чулана, когда политтехнологам лень изобретать свежую дискуссию, чтобы занять мозги политизированного населения чем-нибудь бессмысленным и безопасным. Подробности...
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Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

Обсуждение: 7 комментариев

Белоруссия расколола Евросоюз

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Стартовала вторая смена полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена»

    15 сентября 2020, 11:54

    Текст: Елизавета Булкина

    Во вторник, 15 сентября, стартовала вторая смена полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

    С приветственным словом к конкурсантам в Нижегородской, Московской областях и Республике Крым обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.  Он отметил, что конкурс «Большая перемена» стал уникальным проектом, объединившим более 1 млн школьников из всех регионов страны. «Вы все – уже победители, каждый из вас решился принять участие в этом конкурсе, не побоялся и сделал серьезный шаг. Это, наверное, самое сложное и самое важное в жизни – научиться верить в себя, научиться действовать. Не просто ждать, а действовать для того, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих – и вы это сделали!», – приводятся слова Кириенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Он подчеркнул, что, в отличие от традиционных школьных конкурсов и предметных олимпиад, «Большая перемена» дает старшеклассникам возможность выбора направления, чтобы каждый участник мог раскрыть свои сильные стороны и проявить свои таланты. Партнерами конкурса выступают ведущие российские компании и крупнейшие высшие учебные заведения, и уже сегодня они конкурируют за будущих абитуриентов и профессионалов.

    «Это, пожалуй, важнейшая вещь – не вы конкурируете за то, чтобы попасть в определенное высшее учебное заведение, а ведущие российские вузы ждут к себе полуфиналистов и финалистов конкурса «Большая перемена», – отметил Кириенко.

    «Партнерами конкурса являются практически все самые крупные российские компании с мировым именем, такие как Сбербанк, Mail.ru, Росатом, Ростех, Роскосмос. Они начинают присматриваться к победителям, полуфиналистам конкурса, говоря о том, что они очень заинтересованы в вас и в том, чтобы, получив образование, вы пошли к ним работать. У вас будет хорошая возможность попробовать себя, пройти соответствующие стажировки», – добавил он.

    Также первый замглавы администрации президента России поблагодарил школьников за поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и за помощь пожилым людям, которую оказывали участники конкурса во время пандемии в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. «Многие из вас почувствовали, что, несмотря на то, что вы все еще учитесь в школе, вы можете сделать много важного и полезного для других людей», – отметил Кириенко.

    Торжественная церемония открытия полуфиналов конкурса состоялась одновременно в Нижегородской области на площадке стадиона «Нижний Новгород», в Московской области на площадке Детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» и в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В первой серии полуфиналов участвуют школьники из 30 регионов России. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований она проходит в три смены. На второй смене собрались 248 старшеклассников из Центрального федерального округа, 333 – из Приволжского и 219 – из Южного федерального округа.

    В течение трех дней конкурсантов ожидают встречи с экспертами «Большой перемены», работа над кейсовыми заданиями, которые подготовили для них ведущие российские компании и вузы, насыщенная полезная программа и творческие мероприятия. Вместе со школьниками в полуфиналах конкурса принимают участие их педагоги.

    Первая серия полуфиналов конкурса продлится до 23 сентября 2020 года. Всего с 9 сентября по 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6 тыс. старшеклассников.

    Вторая серия полуфинальных испытаний пройдет с 26 сентября по 9 октября в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах (Хабаровском крае, Тюменской и Новосибирской областях). С 12 по 25 октября 2020 года полуфиналы конкурса состоятся в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Ленинградской области, Республике Дагестан и Ярославской области).

    По итогам всех полуфинальных испытаний будут отобраны 1 тыс. 200 школьников, которые поедут в начале ноябре на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере 1 млн рублей для десятиклассников и 200 тыс. рублей для учеников 8-9 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в Международный детский центр «Артек».

    Конкурс «Большая перемена» – это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

    Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».


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