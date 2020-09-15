Центр Чумакова вышел на клинические испытания живой вакцины от коронавируса

К клиническим испытаниям с живой, ослабленной вакциной от коронавируса приступит в ближайшее время Центр Чумакова, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной. И это тоже хороший пример. Поэтому сколько их нужно в абсолютном количестве, наверное, я не скажу, но нужно много и хороших», – цитирует РИА «Новости» Попову.

В настоящее время две отечественные и две зарубежные вакцины коронавируса (от центра «Вектор», от института Чумакова, китайская Sinopharm и вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca) находятся на регистрации в России, еще одна вакцина – «Спутник V», разработанная центром Гамалеи, уже зарегистрирована.

По словам Поповой, чем интенсивнее эпидпроцесс, тем выше популяционный иммунитет к коронавирусу. Попова отметила, что больше и раньше всего COVID-19 начался в Калининградской области.

«Часть Республики Татарстан, Амурская и Мурманская область вошли первыми, потому что там большая вахта, уровень более 30, по Калининградской области – это почти 50%, уровень более 20% – это Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская, Тюменская области», – отметила она.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что показатель популяционного иммунитета к коронавирусу у детей школьного и дошкольного возраста достигает 71%, до 50% – у взрослых работников медицинской сферы и до 42% – у работников сферы образования.

Она добавила, что из общего числа взятых в обследование только 3% «это люди, которые говорят, что они чем-то переболели и у них в анамнезе есть», все остальные «не проявляли клиники».

При этом Попова подчеркнула, что уровень иммунитета, определяющий защиту от коронавируса, пока не известен.

«Сегодня понимание есть, но не полностью, его недостаточно. Патогенеза (механизм зарождения и развития болезни) мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета», – сказала Попова.

Ранее Попова заявила, что летом не было второй волны коронавируса, это один эпидпроцесс в разных проявлениях.

До этого ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что из-за смены сезона ожидается добавочный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией.

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