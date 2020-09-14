Путин наградил главу Мосгорсуда Егорову орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».

«За большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан наградить Егорову Ольгу Александровну – председателя Московского городского суда», – документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что судья Ольга Егорова подала заявление о прекращении своих полномочий председателя Московского городского суда. Егорова возглавляет Мосгорсуд с 2000 года, ее полномочия истекают в октябре.