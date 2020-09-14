Психотерапевт объяснил слова Водонаевой о мужчинах без жилья ее архаичным складом ума

Мнение о том, что у мужчины обязательно должно быть собственное жилье, преобладает только у девушек со старомодным потребительским складом ума, заявил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

Телеведущая Алена Водонаева назвала мужчин, у которых пока нет собственного жилья, «бездомными собаками». Она считает, что каждый, кто намерен заводить близкие отношения или жениться, должен иметь свой дом или квартиру.

«Такое мнение относительно мужчин распространено в довольно узких группах людей. То есть это дамы с определенным складом личности и характера. Как правило, такие люди занимаются какой-то творческой деятельностью, либо нигде не работают, у них потребительский склад ума», – говорит Фомин.

Он подчеркивает, что девушки, мыслящие как Водонаева, хотят найти себе уже «готового мужчину», а не разглядывать в ком-то потенциальный успех и добиваться всего всесте со спутником. Также психотерапевт напоминает, что в современном мире многие девушки стремятся к равноправию полов, в связи с чем не рассматривают для себя мужчину исклюительно с собственным жильем и кучей денег.

«Более того, сейас есть современные бизнес-тренды, которые утверждают, что покупка квартиры – это неправильная форма инвестиции. То есть, покупая квартиру, человек, грубо говоря, замораживает определенное количество денег, которые могли бы помочь ему заработать еще больше денежных средств. Это довольно архаичная форма траты денег», – рассказывает Фомин.

На сегодняшний день люди настолько мобильны, что квартира или дом может служить тем, что как раз держит человека в том или ином городе или стране, продолжает эксперт. Поэтому людям, которым нужно больше свободы или чаще путешествовать, просто не выгодно иметь постоянное жилье.

«Да и таким девушкам, которые выбирают мужину не по внутренним качествам, характеру и так далее, а по наличию денег и недвижимости, всегда всего будет мало. Допустим, человек имеет квартиру на севере Москвы на станции метро «Алтуфьево». Квартира есть, но уже район не престижный, или появится претензия, что машины нет. У девушек с таким типом линости всегда будет куча претензий», – объясняет Фомин.

При этом большинство россиянок более лояльны к мужинам, отмечает психотерапевт. Безусловно, есть те, которые более расчетливы и оценивают мужину по достатку, но в целом девушки из России смотрят в первую очередь на другие качества мужчин: характер, чувство юмора.