Водонаева назвала мужчин без собственного жилья «бездомными собаками»

Телеведущая Алена Водонаева резко высказалась о мужчинах, у которых нет собственного жилья, назвав их «бездомными собаками».

Водонаева общалась в Instagram с подписчиками на тему отношений с противоположным полом. Одна из подписчиц задала ей вопрос: «Нормально не хотеть впускать в свою квартиру потенциального молодого человека?», ведущая выложила ответ в сториз.

«Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной – веди ее на свою территорию. И сыновей своих воспитывайте так, чтобы они знали, что такое ответственность. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», – заявила она.

Сама Водонаева рассказывала в социальных сетях, что обеспечила жильем не только себя, но и своих родителей.

Ранее Водонаева написала в соцсетях, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради средств материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева назвала часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».