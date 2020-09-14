Паспорт главы белорусских католиков признан недействительным

Отказ белорусских пограничников разрешить главе Конференции католических епископов, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу вернуться из Польши в Белоруссию связан с тем, что выданный ему ранее белорусский паспорт был признан МВД недействительным, сообщили в Римско-католической церкви Белоруссии.

Согласно письму погранкомитета Белоруссии, Кондрусевич по вопросу признания паспорта недействительным может обратиться в МВД, сообщается на сайте церкви.

«Получив ответ из госпогранкомитета, архиепископ Тадеуш Кондрусевич обращается в министерство внутренних дел для прояснения ситуации и надеется на возможность скорейшего возвращения на родину», – подчеркивается в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главу Римско-католической церкви (РКЦ) в республике, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в страну, поскольку тот «получил определенные задачи» в Польше.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал пустить Кондрусевича в Белоруссию, «чтобы тот смог позаботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов».