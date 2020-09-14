Рубль вырос к доллару Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов 14 сентября 2020, 10:17 Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,27% и достиг отметки 2918,29 пункта, индекс РТС вырос на 0,1%, до 1224,14 пункта, передает ТАСС. По данным на 10.07 индексы демонстрировали положительную динамику. В частности, индекс Мосбиржи рос уже на 0,6%, до 2927,74 пункта, РТС – на 1%, до 1235,69 пункта.

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