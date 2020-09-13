Членов избирательной комиссии в Саратовской области удалили с участка

В Саратовской области членов избиркома удалили с участка за фотографирование голосовавших.

«По стране мы имеем всего один факт в Саратовской области, где решением суда члены избирательной комиссии с решающим голосом и совещательным голосом были удалены из помещения для голосования в силу того, что в нарушение закона они фотографировали граждан, которые приходили отдавать свой голос за того или иного кандидата», – сказал первый замглавы МВД России Александр Горовой, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на одном из участков в Саратовской области были аннулированы бюллетени досрочного голосования из-за того, что члены избирательной комиссии вскрыли сейф-пакеты раньше установленного срока.