Более 400 жителей Краснодара обратились за помощью из-за пожара

Жители многоквартирного дома в Краснодаре, где ночью произошел крупный пожар, обратились за различной помощью к властям города.

«По состоянию на 14.00 за помощью обратились 414 человек, в том числе 46 детей. В расселении нуждаются 179 человек, в том числе 25 детей», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Сообщается, что в пункте временного размещения в гостинице «Кавказ» размещено 89 человек, в том числе шесть детей, в гостинице «Москва» – три человека, в том числе один ребенок.

Напомним, ночью в Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме. Очаг располагался на седьмом этаже, пламя быстро распространилось на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций. Из горящего здания было эвакуировано 300 человек. Пострадавших нет, пожар потушен.