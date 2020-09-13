Врио губернатора Камчатки набирает 79,38% голосов на выборах главы региона

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов набирает 79,38% голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 29,75% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК.

Второе место на данный момент у кандидата от ЛДПР Валерия Калашникова, он набирает 7,42%. Следом идет представитель «Справедливой России» Дмитрий Бобровских, за него голоса отдали 6,05% избирателей, передает ТАСС.

Напомним, хотя единый день голосования в России проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

Единый день голосования уже начался в России – в 8:00 в воскресенье (23:00 мск субботы) избирательные участки открылись на Камчатке.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендента на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов заксобраний: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.