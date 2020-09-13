Минобороны назвало дату проведения российско-белорусских учений «Славянское братство»

Российско-белорусские учения «Славянское братство – 2020» будут проходить с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», которое ежегодно проводится с 2015 года», – передает сообщение оборонного ведомства ТАСС.

Белорусско-российско-сербские учения «Славянское братство – 2020» планировалось проводить с 10 по 15 сентября. Подразделения должны были отработать действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Однако глава сербского минобороны Александар Вулин заявил, что Евросоюз потребовал, чтобы Сербия отказалась от военных учений в Белоруссии. Вулин добавил, что правительство Сербии приняло решение о заморозке совместных учений с другими странами.