Глава ВВС США призвал быть готовыми к войне и «колоссальным потерям»

США должны быть готовы вести войну с сопоставимыми по мощи державами и понести колоссальные потери, заявил начальник штаба американских ВВС Чарльз Браун. Выдержки из его доклада «Ускорить изменения или проиграть» цитирует портал Defense News.

«Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны», – передает слова Брауна РИА «Новости» со ссылкой на Defense News.

По словам главы штаба американских ВВС, решения предыдущего руководства не позволили добиться результатов, необходимых на фоне быстро меняющейся гонки с Китаем и Россией.

США, по словам Брауна, могут столкнуться с державой, обладающей сопоставимым с американским военным потенциалом. Если это произойдет, то эта война будет значительно отличаться от тех, что американские войска вели на протяжении последних двух десятилетий.

«Будущая война не останется вдали от наших берегов», – предупредил Браун.

Ранее бывший помощник 43-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что укрепление отношений между Россией и Китаем представляет огромную угрозу для США.