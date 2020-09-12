В США заявили об «опасном сближении» России и Китая

Укрепление отношений между Россией и Китаем представляет огромную угрозу для США, заявил бывший помощник 43-его президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The National Interest.

Бэндоу считает, что Пекин и Москва перевели свои отношения на более высокий уровень после того, как Запад начал экономическую войну против России. При этом правительства двух стран продолжают сближаться, а в августе китайский лидер Си Цзиньпин призвал Россию и КНР «выступить против гегемонии и односторонности», передает РИА «Новости».

«Вы сами можете догадаться, кого он имел в виду», – подчеркнул американский эксперт.

Автор публикации также указал на все более тесные связи государств в военной сфере. Вместе Россия и Китай представляют значительный противовес амбициям США.

«Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии», – отметил он.

Бэндоу выразил мнение, что американскому руководству следует сесть с российскими политиками за стол переговоров и поискать компромиссы, которые устроят обе стороны. Например, США могут объявить об окончании эпохи расширения НАТО.

Однако, считает эксперт, цель Вашингтона должна заключаться не в том, чтобы сделать Россию союзницей Соединенных Штатов, а в том, чтобы помешать ей стать союзницей Китая.

«Американским политикам необходимо признать, что у России есть собственные интересы, которые она будет преследовать независимо от желаний Вашингтона», – резюмировал он.

Эксперт сделал вывод, что США и Европе следует стремиться к цивилизованным, партнерским отношениям с Россией, так как этот подход принесет гораздо больше пользы с точки зрения укрепления американской безопасности, нежели очередная холодная война.

Ранее Бэндоу заявлял, что предложение президента США Дональда Трампа вернуть Москву в «Большую восьмерку» является неожиданной, но хорошей идеей, так как Россию следует «вырвать из объятий» Китая – «опасного противника западного либерализма».