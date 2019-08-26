Экс-помощник Рейгана призвал вырвать Россию «из объятий» Китая

Предложение президента США Дональда Трампа вернуть Москву в «Большую восьмерку» является неожиданной, но хорошей идеей. Россию следует «вырвать из объятий» Китая, «опасного противника западного либерализма», пишет бывший помощник 43-его президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The National Interest.

«Большая семерка» лишилась своего былого авторитета и влияния. Ее члены по-прежнему доминируют в мировой экономике, но уже не столь безоговорочно», – говорится в статье Дуга Бэндоу, содержание которой приводит «ИноСМИ».

Автор статьи отмечает, что на долю стран-членов приходится всего десятая часть мирового населения. «А превратив «восьмерку» в «семерку» за счет исключения России, эта группа потеряла важного члена, роль которого очень существенна, хотя его экономика говорит об обратном», – отмечает Бэндоу.

Еще до начала саммита президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере – без должной дипломатической подготовки – предложил пригласить Россию на следующую встречу «семерки», которую в следующем году проведут в Соединенных Штатах. По словам бывшего помощника Рейгана, инициатива Трампа «является неожиданной, но хорошей идеей».

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«Постоянная изоляция Москвы на руку только Китаю, который является еще более авторитарным, мощным и опасным противником западного либерализма и который постепенно сближается с Россией», – пишет издание.

По словам автора статьи, приглашение президента России Владимира Путина «вернуться в клуб» должно стать составной частью «процесса по достижению мира и стабильности в Западной Европе и по извлечению Москвы из объятий Пекина».

Китай не представляет прямой военной опасности для США или Европы, однако «жестокие действия Пекина по подавлению внутренней оппозиции, его все более резкие угрозы в адрес Гонконга и Тайваня, а также агрессивная позиция по вопросам территориальных споров бросают вызов общим интересам и ценностям Запада», констатирует Бэндоу. По его словам, единая дипломатическая позиция западных государств в отношении Китая будет еще более эффективной, если Запад «станет подавать Москве сигналы о готовности к компромиссам, и та поймет, что сближение с Западом в ее интересах».

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Он также говорил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «Большой семерки» в США. Сообщалось, что Трамп поссорился с лидерами G7 из-за вопроса об участии России в этом формате.

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