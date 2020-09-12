В Instagram Заворотнюк впервые за долгое время появилось новое сообщение

В разделе «Истории» Instagram-аккаунта актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение – ее фотография вместе с супругом Петром Чернышевым.

Ссылка в «истории» ведет на страницу «Поддержка Анастасии Заворотнюк». В тексте поста указывается, что пара отмечает 12-ую годовщину свадьбы.

Последняя публикация в аккаунте актрисы была сделана 13 апреля.

Ранее певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.