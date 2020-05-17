Наташа Королева рассказала о соседстве с Заворотнюк и здоровье актрисы

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17 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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Был ли советский флот бесполезным в Великую Отечественную войну

Грозные пушки советских линкоров так и не смогли проявить себя в настоящем морском боюФото: Алексей Межуев/ТАСС
Дискуссии о Великой Отечественной продолжаются и после юбилея Победы. Один из наиболее острых споров ведется о том, какую роль сыграл в этой войне советский Военно-морской флот. Радикальная точка зрения гласит, что ВМФ проявил себя как бесполезная и очень дорогая игрушка. Что реально дал флот в борьбе с немцами и их союзниками? Мог бы он дать больше? Эти вопросы имеют значение даже сегодня. Подробности...
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На Украине созревают условия для возвращения Львова Польше

Всего сто лет назад Львов был польским городомФото: общественное достояние
Незначительная, казалось бы, спортивная новость вызвала много шуму на Украине. Малоизвестный волейбольный клуб из Львова подал заявку на участие не в украинском, а в польском чемпионате. «Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе», уже заявляют в Варшаве. И, возможно, перед нами только начало большого и очень важного политического процесса. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако, интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать — почему этого не произошло. Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
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Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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              Наташа Королева рассказала о соседстве с Заворотнюк и здоровье актрисы

                 17 мая 2020, 13:01
              Фото: Natalia Shakhanova, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
              Текст: Евгения Шестак

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              Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.

              По словам Королевой, что не только является подругой артистки, но и живет по соседству с ней в Крекшино, передает телеканал НТВ.

              «Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», – заявила певица. 

              Она напомнила, что их с актрисой связывают не только дружеские но и партнерские отношения – они обе снимались в сериале «Моя прекрасная няня».

              Как ранее сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, как утверждается, актрисе стало лучше. В апреле представитель артистки заявила, что сведения о глиобластоме у Заворотнюк – это фейк.


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