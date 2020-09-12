«Аль-Каида» пригрозила Charlie Hebdo новым терактом

Международная террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) выступила с угрозами в адрес французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, сообщают информационные агентства.

Обращение террористов приурочено к годовщине терактов 11 сентября 2001 года в США. В нем говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон озвучил «то же послание», что и его предшественник Франсуа Олланд. Террористическая организация считает, что Франция «дала зеленый свет» переизданию карикатур.

Как заявили террористы, Charlie Hebdo не следует думать, что нападение на редакцию, которое произошло в 2015 году, не может повториться, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Agence France-Presse.

Директор Charlie Hebdo карикатурист Лоран Суриссо, пострадавший в 2015 году в результате нападения террористов, заявил, что было бы «неправильно» отказаться «от права публиковать эти карикатуры». Он не сожалеет о публикации. Суриссо находится под круглосуточной охраной.

Agence France-Presse ссылается на американскую SITE Intelligence Group, которая ведет мониторинг информационной активности экстремистов, передает РИА «Новости».

Напомним, французская газета Charlie Hebdo решила снова выпустить карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание пострадало от террористов в 2015 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя карикатуры, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».