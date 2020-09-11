В Удмуртии вернули масочный режим В волгоградских школах 16 классов ушли на удаленку из-за COVID-19 11 сентября 2020, 16:51

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

В школах Волгоградской области 16 классов переведены на дистанционное обучение из-за подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в комитете образования региона. «16 классов школ Волгоградской области переведены на дистанционное обучение из-за подтвержденных единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что большая часть школ находится в областном центре. По информации ведомства, у детей болезнь протекает в легкой форме. Ранее сообщалось, что в Новгородской области произошла вспышка инфекционного заболевания среди школьников. На минувшей неделе в Минпросвещения отмечали, что в России зафиксированы лишь единичные случаи инфицирования детей коронавирусом в школах.

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