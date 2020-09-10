На севере Бурятии открылся обновленный дом культуры

Взгляд
12 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 16:56  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Украина задумала побеждать Россию в видеоиграх

Игра полностью имитирует операцию Красной армии по освобождению Белоруссии в 1944 году Wargaming.net
В Киеве придумали новый амбициозный план – о «сопротивлении российской агрессии в информационной сфере». Он предусматривает воспитание молодежи в антироссийском духе с помощью идеологически окрашенных компьютерных игр. Иными словами, на Украине хотят создать собственные идеологические аналоги легендарного шутера World of Tanks, прославляющего подвиг Советской армии. Можно ли вообще воспитать молодежь через игру-симулятор? Подробности...
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Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

Водоснабжение ЛНР по-прежнему во многом зависит от доброй воли Украины Дмитрий Рогулин/РИА «Новости»
Украина вновь предприняла атаку на мирное население непризнанных республик Донбасса – на этот раз Киев резко ограничил подачу воды в ЛНР. При этом украинские власти ссылаются на чисто финансовые, а не политические причины. Так ли это на самом деле и как долго еще республики Новороссии будут зависеть от коммунальных капризов Киева? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Наше время любую трагедию способно превратить в фарс

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    На севере Бурятии открылся обновленный дом культуры

       10 сентября 2020, 16:41
    Фото: Министерство культуры Республики Бурятия

    В бурятском Байкальском эвенкийском поселении Северобайкальского района открылся сельский дом культуры, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева приняла участие в открытии учреждения, обновленного благодаря реализации государственных программ.

    Общая стоимость ремонта в рамках национального проекта «Культура» составила 3,2 млн рублей, сообщается в пресс-релизе министерства культуры Республики Бурятия, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Дом культуры является единственным досуговым центром села на 120 посадочных мест, в котором находится библиотека, работают кружки, творческие коллективы и создан клуб выходного дня. Ремонтные работы осуществлены на средства республиканского бюджета. При клубе работают 14 формирований, общее количество занятых детей и взрослых составляет 176 человек. Важное направление работы – сохранение традиций, обычаев и обрядов эвенков. В районе сегодня проживают 930 представителей этой национальности.

    Капитальный ремонт здания не проводился с 50-х годов прошлого столетия. Здание ДК построено в 1950 году. Ранее здесь находилась пекарня, затем продовольственный магазин. В 1998 году здание переоборудовано под дом культуры. Площадь здания составляет 225 квадратных метров. Кроме зрительного зала и методических кабинетов в нем расположена и библиотека.

    В здании до ремонта были ветхие помещения, отсутствовали условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, работало устаревшее оборудование. После ремонта в здании появились зоны для детского творчества и семейного досуга, выставочные залы и библиотечное пространство. В ДК теперь есть все необходимое для развития способностей детей младшего и старшего возрастов, а также проведения досуга для всех жителей села.

    При СДК работают 14 творческих кружков, которые посещают более 100 человек. Это театр эстрадных миниатюр, вокальная группа «Сударушка», вокальная детская группа «Звездочки», кукольный театр, вокальное направление. Для взрослых здесь также можно найти клубы по интересам: клуб выходного дня, теннис, ТОСы, клуб «На огонек», «Затейник», «Веселая горница», «Добрые встречи», «Молодая семья».

    Вокальные группы «Сударушка», «Звездочки», участники эстрадных миниатюр принимают активное участие во всех мероприятиях не только села, но и района.

    Пенсионерка Марина Мирошникова, участница художественной самодеятельности при клубе, постоянная посетительница дома культуры, рассказала о том, что она ходит в ДК регулярно.

    «Односельчане любят и ценят всех работников нашего сельского клуба. Именно они организуют для местного населения достойный досуг разнообразными и интересными мероприятиями, помогают раскрываться талантам, реализоваться способностям, дарят нашим землякам праздники», – отметила Марина Мирошникова.

    АНО «Национальные приоритеты»: информация о национальных проектах России https://srk.nationalpriority.ru


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