На севере Бурятии открылся обновленный дом культуры

В бурятском Байкальском эвенкийском поселении Северобайкальского района открылся сельский дом культуры, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева приняла участие в открытии учреждения, обновленного благодаря реализации государственных программ.

Общая стоимость ремонта в рамках национального проекта «Культура» составила 3,2 млн рублей, сообщается в пресс-релизе министерства культуры Республики Бурятия, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Дом культуры является единственным досуговым центром села на 120 посадочных мест, в котором находится библиотека, работают кружки, творческие коллективы и создан клуб выходного дня. Ремонтные работы осуществлены на средства республиканского бюджета. При клубе работают 14 формирований, общее количество занятых детей и взрослых составляет 176 человек. Важное направление работы – сохранение традиций, обычаев и обрядов эвенков. В районе сегодня проживают 930 представителей этой национальности.

Капитальный ремонт здания не проводился с 50-х годов прошлого столетия. Здание ДК построено в 1950 году. Ранее здесь находилась пекарня, затем продовольственный магазин. В 1998 году здание переоборудовано под дом культуры. Площадь здания составляет 225 квадратных метров. Кроме зрительного зала и методических кабинетов в нем расположена и библиотека.

В здании до ремонта были ветхие помещения, отсутствовали условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, работало устаревшее оборудование. После ремонта в здании появились зоны для детского творчества и семейного досуга, выставочные залы и библиотечное пространство. В ДК теперь есть все необходимое для развития способностей детей младшего и старшего возрастов, а также проведения досуга для всех жителей села.

При СДК работают 14 творческих кружков, которые посещают более 100 человек. Это театр эстрадных миниатюр, вокальная группа «Сударушка», вокальная детская группа «Звездочки», кукольный театр, вокальное направление. Для взрослых здесь также можно найти клубы по интересам: клуб выходного дня, теннис, ТОСы, клуб «На огонек», «Затейник», «Веселая горница», «Добрые встречи», «Молодая семья».

Вокальные группы «Сударушка», «Звездочки», участники эстрадных миниатюр принимают активное участие во всех мероприятиях не только села, но и района.

Пенсионерка Марина Мирошникова, участница художественной самодеятельности при клубе, постоянная посетительница дома культуры, рассказала о том, что она ходит в ДК регулярно.

«Односельчане любят и ценят всех работников нашего сельского клуба. Именно они организуют для местного населения достойный досуг разнообразными и интересными мероприятиями, помогают раскрываться талантам, реализоваться способностям, дарят нашим землякам праздники», – отметила Марина Мирошникова.

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