Песков сказал, где найти однозначный ответ о судьбе Курил

Ответ о судьбе Курильских островов есть в обновленной Конституции России, где говорится о запрете отчуждения федеральных территорий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается островов, то ответ очень простой: читайте новую конституцию. Там однозначный ответ – я имею в виду последние поправки», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о судьбе островов после смены премьер-министра Японии.

Напомним, глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ подтвердил на пресс-конференции решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. Он также выразил сожаление из-за того, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поправки к Конституции защитят Курилы от Японии. Обновленная Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности России и не допускает отчуждения каких-либо территорий.

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