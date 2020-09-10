Бывшего замглавы МВД СССР нашли мертвым в Москве

В московской квартире нашли тело бывшего заместителя главы МВД СССР Игоря Сергеевича Осипова.

Тело 96-летнего Осипова обнаружила внучка в его квартире на улице 1812 года. Отмечается, что была зафиксирована смерть от естественных причин, передает «Комсомольская правда».

Игорь Осипов был участником Великой Отечественной войны. Он дослужился до генерал-майора внутренней службы, получил пять боевых наград: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «За боевые заслуги», а также много государственных наград за службу в органах внутренних дел. На протяжении 17 лет занимал должность помощника министра внутренних дел СССР Николая Щелокова. Будучи в должности замминистра он помог подготовить записку в Политбюро в поддержку писателя Александра Солженицына.