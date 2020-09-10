Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии

После выборов в любом государстве всегда есть недовольные, массовые акции протеста в Белоруссии не означают, что все граждане республики выступают против выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Всегда после выборов есть недовольные, всегда и во всех странах. Вопрос только в том – эти недовольные находятся в большинстве или в меньшинстве. И здесь, когда мы говорим о белорусских событиях, мы, конечно, не имеем права забывать про огромное количество белорусов, которые искренне поддерживают своего президента, а таких действительно очень много в Белоруссии», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что массовая акция протеста не означает, что все население в Белоруссии не хочет видеть президентом Лукашенко. Также Песков считает, что другие страны не могут вмешиваться в дела Белоруссии.

«Даже массовая акция протеста не означает, что все абсолютно белорусы выступают против Лукашенко. Нет, это не так. Все-таки мы должны оставить решение этого вопроса самим белорусам. Только они могут разобраться в своих проблемах и только они должны это делать – ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события», – отметил Песков.

Он также считает, что в России не стоит ждать повторения белорусского сценария в 2024 году. «Мы все-таки страна со своей политической культурой, со своим политическим ландшафтом, поэтому политическая жизнь у нас развивается по своему российскому сценарию. Будем надеяться, что так и будет», – сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Однако Лукашенко объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне протестов.

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