Колесникова рассказала об угрозах вывезти ее из Белоруссии «живой или по частям» Белорусские танкисты проведут учебный бой на западном направлении 10 сентября 2020, 13:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Танковые части Белоруссии отработают ведение оборонительного боя на западном направлении в рамках проверки боеготовности Вооруженных сил, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. «Девятого, десятого сентября в рамках проводимой проверки боевой готовности на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Западного оперативного командования сухопутных войск) проводится батальонное тактическое учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что в ходе проводимых мероприятий личным составом будут отработаны вопросы «ведения оборонительного боя и проведены стрельбы из танка штатным снарядом». Напомним, в понедельник министерство обороны Белоруссии сообщило, что в вооруженных силах республики проходит очередной этап проверки боеготовности, в высшую степень готовности приводятся две артиллерийские базы вооружения и база резерва танков.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях