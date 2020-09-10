Анонсирован рекорд скорости доставки экипажа МКС на корабле «Союз»

Российскому космическому кораблю «Союз МС-17», запуск которого намечается в октябре, предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на Международную космическую станцию – длительность полета составит чуть больше трех часов, сообщило НАСА.

Согласно данным, размещенным на сайте НАСА, запуск корабля «Союз МС-17» намечается в 8.45 мск, а его стыковка с МКС – в 11.50 мск. Таким образом, длительность полета экипажа до станции составит 3 часа 5 минут, передает РИА «Новости».

Сейчас рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежит кораблю «Союз МС-06», который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут.

Напомним, в мае источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17», на борту которого будут находиться три члена экипажа, «по планам состоится 14 октября». Он уточнил, что в состав экипажа войдут два российских космонавта и один американский астронавт.

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