Собянин заявил о решении проблемы нехватки школ и детсадов в Москве

Пять новых школ, три здания для школ с дошкольными группами и десять детсадов построены в Москве к 1 сентября, что решило проблему нехватки мест в детских учебных заведениях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ко Дню знаний мы открыли школу на 1150 учеников и детсад на 220 мест в Саларьево. Раньше в том районе не было ни школ, ни детских садов. Их построили всего за два года», – написал мэр на своей странице «Вконтакте».

В Ленинградской области на День знаний также открыли две новые школы.

Напомним, что Сергей Собянин также сообщил, при каких условиях учебные классы будут закрывать на карантин ввиду коронавирусной инфекции.