В Ленобласти на День знаний открыли две новые школы

В поселке Бугры Ленинградской области 1 сентября, на День знаний открылись сразу две современные школы, каждая из них может предоставить места для обучения 950 школьников, сообщает правительство региона.

«За последние пять лет мы построили в Ленинградской области 70 детских садов и 18 школ. Этот год у нас рекордный – мы сдадим девять школ до конца года, еще 17 школ откроются по программе реновации, кроме того, мы отремонтировали 18 спортзалов и 12 пришкольных стадионов. Всего в этом году в развитие образования вложено более 5 млрд рублей», – цитирует губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко сайт регионального правительства.

«Подобные темпы и масштабы вложений позволят нам к 2024 году уйти от двухсменного обучения, что будет закреплено в готовящемся сейчас новом законе о социальных гарантиях. То же касается и детских садов – мы планируем открывать не менее 18 садов в год», – добавил он.

Глава региона отметил, что каждая областная школа имеет свою специализацию – школа-технопарк, школа с кадетскими классами, гуманитарная школа и т.д. И каждая вновь открываемая школа – более инновационная, чем предыдущая. «Сейчас во всех новых ленинградских школах есть интерактивные доски, wi-fi, современные лаборатории и многое другое. Все это обеспечивает нашим школьникам высокий уровень знаний», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Обе школы одинаковы по площади, располагаются в трех километрах друг от друга внутри больших жилых кварталов. Строительство учреждений осуществлялось в рамках федеральной программы «Стимул». Стоимость контрактов на строительно-монтажные работы и закупку необходимого оборудования составила почти 700 млн рублей для каждой школы.

Средняя школа №2 находится рядом с ЖК «Энфилд». В здании, кроме учебных классов, расположен актовый зал на 570 мест со сценой, оснащенной электромеханическим занавесом, кулисами, световым и звуковым оборудованием, имеются библиотека с медиацентром, игровая комната с мягкой мебелью, обособленный медпункт и столовая. Для занятий спортом в школе предусмотрен блок спортивных помещений с тремя спортзалами, предназначенными для поведения спортивных игр и гимнастики, силовых тренировок, занятий хореографией, отдельный зал оборудован реабилитационными брусьями и гребными тренажерами с изменяемым уровнем нагрузки для детей из коррекционных групп.

Средняя школа №3 находится рядом с жилыми комплексами «Мурино 2017, 2019, 2020». На территории школы есть спортивный сектор для занятий физкультурой и подвижных игр, а также участки для разведения овощных и полевых культур, высадки плодово-ягодных и декоративных растений. В школе – современная библиотека с читальным залом, актовый зал на 705 мест с эстрадой и гримерными, три спортивных зала, столовая на 625 посадочных мест, медпункт с кабинетами врача, психолога, логопеда, процедурной и прививочной.