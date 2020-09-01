Бессимптомным носителям рекомендовали сделать прививку от коронавируса

Прививка от коронавируса необходима в том числе тем, кто перенес коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме, сообщил во вторник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», – передает ТАСС его слова.

Гинцбург также отметил, что пока нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией. «Фактически нет таких наблюдений, нужно еще полгода все-таки подождать», – добавил он.

Ранее Гинцбург сообщил, что массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.