Эксперт: Путин закладывает в школьников чувство ответственности за страну

От тех, кто сейчас учится в школе, зависит будущее России. Поэтому 1 сентября президент говорил со школьниками, как со взрослыми людьми, об их ответственности за страну. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя беседу Путина и школьников в ходе Всероссийского открытого урока «Помнить – значит знать».

«Общение было выдержано в очень уважительном духе. Президент России говорил со школьниками как с взрослыми людьми. По сути он оценивал своих собеседников-подростков как будущих государственных деятелей. Говорил, что от них уже сегодня, хотя они пока еще учатся в школе, зависит судьба завтрашней России, что от усилий каждого из них зависит движение страны вперед. Например, обращаясь к старшеклассникам, Путин порекомендовал им уже сейчас начинать готовиться к тому, чтобы заниматься бизнесом, наукой», – сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Это такая попытка заложить в подростков чувство ответственности за страну, преемственности по отношению к прошлым поколениям. Это очень круто», – напомнил политолог. В этой связи президент неслучайно призвал школьников помнить историю России, отметил, в частности, недопустимость переписывания исторических фактов, напомнил об уважении к памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, добавил Бондаренко.

Кроме того, эксперт считает важным заявление президента о том, что образовательный процесс должен проходить в очном режиме. «В период распространения коронавируса дети, мягко говоря, не улучшили свое здоровье. Они были вынуждены долгие часы высиживать перед мониторами компьютеров, что плохо влияло на зрение, школьники стали меньше двигаться. Тем не менее, некоторые предлагали продлить практику удаленного обучения. К счастью, этого не случилось. Президент сдержал свое обещание – как можно скорее вернуть стандартное, очное обучение. Никакое дистанционное с этим сравниться не может. Оно могло быть использовано только в качестве вынужденной, временной меры», – заключил Бондаренко.

На ваш взгляд Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса? Очной

Дистанционной

Смешанной очно-дистанционной



Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого видеоурока поздравил студентов и школьников с Днем знаний. Мероприятие прошло в формате видеоконференции под девизом «Помнить – значит знать» и было приурочено к началу учебного года.

«От души поздравляю всех студентов, школьников, тех, кто начинает учебный год, с началом этого нового учебного года. И, конечно, хочу искренне пожелать успехов, кому прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что российская система образования возвращается к привычной работе после пандемии, но определенные ограничения все еще остаются. При этом он выступил против замены очного обучения дистанционным, но попросил школьников соблюдать ограничения и меры предосторожности, введенные из-за коронавируса.

В разговоре со школьниками Путин также обратился к теме истории. В частности, он отметил, что священный всенародный подвиг победы в Великой Отечественной войне не должен быть забыт.