Путин выступил против замены очного обучения дистанционным

Россия не планирует полностью переходить на дистанционное образование, поскольку это нецелесообразно, оно может лишь дополнять образовательный процесс, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению, нецелесообразно и ни к чему», – сказал глава государства, уточнив, что «планов таких нет».

При этом Путин отметил, что полученный опыт обучения в дистанционном формате тоже должен быть задействован, передает ТАСС.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков заявил, что родители московских школьников могут самостоятельно принимать решение о дистанционном или очном формате обучения для детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что классы в московских школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней.