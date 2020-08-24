Московским родителям разрешили самим выбирать формат обучения школьников

Родители московских школьников могут самостоятельно принимать решение о дистанционном или очном формате обучения для детей, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков.

«Родители имеют право оставить детей дома. Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно только написать классному руководителю», – цитирует ТАСС Молоткова.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские школы пока не планируется переводить на дистанционное обучение.

«Переводить школьников на дистанционное обучение не планируется. Ни вообще, ни по отдельным урокам. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная», – сказала Ракова.

Она также добавила, что традиционных линеек в Москве не будет, но будут проведены локальные праздники для первоклашек, передает РИА «Новости».

«Традиционных линеек в Москве не будет, будут локальные праздники для первоклашек. Мы их обязательно проведем, чтобы сохранить праздничную атмосферу», – сообщила Ракова.

Она также отметила, что в школах отработан свой индивидуальный режим работы.

«За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, дети не будут перемещаться по классам. Исключение составляют только те кабинеты, где есть специальный инвентарь, перемещать который запрещено», – пояснила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что классы в московских школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что каждый российский регион будет самостоятельно принимать решение о формате школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации. При этом организация учебного процесса, в том числе проведение сентябрьских линеек, в школах будет возможна при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

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