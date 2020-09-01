Комаров и Белозерцев открыли новую школу в Пензе

Учеников и учителей средней общеобразовательной школы №78 в Пензе с Днем знаний поздравили полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Пензенской области Иван Белозерцев.

Учебное заведение построено по национальному проекту «Жилье и городская среда», проектная мощность 800 мест. Стоимость объекта – свыше 484 млн рублей, сообщается на сайте правительства области.

В школе будут работать шесть компьютерных классов, актовый зал на 270 мест с экраном, проектором и акустическим оборудованием, библиотека, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, столовая на 400 посадочных мест с оснащенным пищеблоком полного цикла, зал хореографии, спортивный зал со спортивным оборудованием и тренажерами, кабинет психолога, а также медицинский блок с кабинетом стоматолога.

На прилегающей территории расположено футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, игровые зоны для детей разных возрастных групп с установленными малыми архитектурными формами и беседками.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия учебного заведения, полномочный представитель главы государства в ПФО отметил, что сегодня ответственный и торжественный день – начало нового учебного года.

«И приятно, что здесь, в замечательном городе Пензе, строящемся микрорайоне открывается новая школа, которая предоставляет широкие, современные возможности и технологии для того, чтобы вы, ребята, получили самые лучшие знания», – обратился Игорь Комаров к ученикам.

«Повышение качества образования, забота о подрастающем поколении являются ключевыми задачами, которые определены национальным проектом «Образование». И поручение, которое дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы видим, что здесь достойно выполняется. Я хочу поблагодарить и Ивана Александровича Белозерцева, и правительство Пензенской области, и представителей мэрии за то, что создали современные условия для учащихся и учителей», – констатировал полпред.

Он пожелал педагогам – терпения и внимания, требовательности и душевного отношения к учащимся. Вырастить из сегодняшних школьников ученых и деятелей культуры, бизнесменов и государственных мужей. Первоклассникам – удачного начала, а старшеклассникам – правильного выбора будущей профессии.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также поздравил всех с Днем знаний, сообщил, что в новую школу 1 сентября впервые пришли 185 первоклассников.

«Сегодня слова признательности – в адрес президента Российской Федерации, который откликнулся на просьбу и дал поручение выделить дополнительные финансовые средства на строительство новой школы», – напомнил глава областной исполнительной власти.

«Хочу пожелать ученикам и педагогам успехов, и чтобы эта школа стала для вас вторым домом. Чтобы вы освоили те знания, за которыми пришли, чтобы занимались спортом и получали дополнительное образование – все условия для это есть», – дополнил он.

78-й школе будет официально присвоено имя нашего великого земляка – советского военного деятеля, первого командующего Воздушно-десантными войсками, Дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Василия Афанасьевича Глазунова.

С 2016 года в Пензенской области построено 7 учреждений общего среднего образования.

На торжественной школьной линейке также прозвучали слова благодарности в адрес строителей, которые сдали качественно исполненный объект в намеченный срок. После официальной части открытия гости осмотрели кабинеты и залы учреждения образования, пообщались с педагогами и школьниками.

Образовательный процесс в новой школе будет осуществляться по информационно-техническому, физико-химическому и биолого-химическому направлениям. Кабинеты оборудованы интерактивными досками, проекторами, рабочее место учителя оснащено компьютерной техникой. Приобретено и дополнительно закупается современное оборудование: цифровые лаборатории по предметам, мобильные компьютерные классы, интерактивные учебно-наглядные пособия, муляжи, модели, микроскопы для кабинетов биологии, географии химии, ОБЖ, робототехнические наборы.

На базе школы будут работать кружки дополнительного образования по спортивному, информационно-техническому и художественно-эстетическому направлениям.

Планируется использование площадок школы для семейных мероприятий, спортивных занятий и игр, курсов повышения компьютерной грамотности населения. Школа должна стать не только образовательным, но социокультурным центром микрорайона.