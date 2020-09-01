Тамбовский губернатор поздравил жителей области с Днем знаний

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поздравил жителей региона с Днем знаний и заявил, что все образовательные учреждения региона начинают работу в штатном режиме.

«День знаний в этом году мы празднуем с особым трепетом. Все рады после длительной весенне-летней пандемической паузы встретиться вместе и учиться в привычном режиме. Хотя некоторые ограничения и требования необходимо будет соблюдать», – цитирует главу региона «Тамбовская жизнь».

Александр Никитин поблагодарил родителей и педагогов за огромную напряженную работу в условиях дистанционного обучения.

«Вы смело экспериментировали, сформировали новый педагогический опыт. Желаю вам здоровья, терпения, дальнейших успехов в реализации индивидуальных возможностей детей. Мои поздравления обращены и к родителям. Ваша помощь и добрая поддержка направлена на выполнение главной задачи – воспитать настоящего человека», – сказал губернатор.

В своем поздравлении глава региона отметил, что 1 сентября – символ новых начинаний и стремлений. Самым памятным он станет для первоклассников – их в регионе 10 тыс. Для всех них проходит урок мужества, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В школах Тамбовской области появляется все больше возможностей для изучения дополнительных предметов и профориентации. Открываются новые горизонты и для студентов – вчерашних выпускников. В регионе действуют четыре вуза и три филиала. В 2020-2021 учебном году на специалитете, бакалавриате и в магистратуре создано почти 3300 бюджетных мест.

«Этот год особый для системы профессионально-технического образования – она отмечает свое 80-летие. Нашей области требуются специалисты самых разных профессий. Мне бы очень хотелось, чтобы большинство сегодняшних студентов, получив профессию, остались работать на родной земле. Ведь сотни предприятий региона заявляют о своих потребностях в квалифицированных специалистах. Дорогие друзья. С праздником вас. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы во всех направлениях. Успехов в мире знаний. В добрый путь!» – пожелал тамбовчанам губернатор.