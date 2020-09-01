Хранящийся в России украинский спутник лишился трети орбитального ресурса

Изготовленный Россией в 2014 году украинский телекоммуникационный спутник «Лыбидь», который до сих пор не запустили, сможет проработать на орбите 10 лет вместо 15 из-за долгого хранения на Земле, заявил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (предприятие Роскосмоса) Николай Тестоедов.

Тестоедов заявил, что если спутник не запустить «сейчас в ту же точку стояния, в которой он должен был быть, он может проработать на орбите еще не менее 10 лет из заложенных 15». По его словам, «это стандартная ситуация сокращения длительности летной эксплуатации при превышении сроков хранения на Земле», передает РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация с украинским спутником за шесть лет не изменилась.

«Мы его изготовили, с нами рассчитались за работу, спутник находится на ответственном хранении, с ним проводятся все необходимые процедуры, и канадская компания MDA продолжает оплачивать его хранение», – добавил гендиректор компании.

«Информационные спутниковые системы имени Решетнева» – это ведущее предприятие Роскосмоса по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.

Контракт на создание спутника «Лыбидь» был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA).

Заказчиком является Украина, но юридически по этому спутнику работают российская компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС), которая отвечает за платформу аппарата, и канадская компания MDA, которая поставляет полезную нагрузку для него.

Запуск спутника с космодрома Байконур не состоялся до сих пор. Одной из причин задержек стали финансовые проблемы украинского предприятия «Южмаш». Готовый спутник «Лыбидь» с 2014 года находится на хранении в ИСС, также изготовлен разгонный блок «Фрегат-СБ» и головной обтекатель. Запуск планировался в 2018 году, потом в 2019-м, однако он так и не состоялся.

При этом в ноябре 2017 года экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна является «космической державой». Обсуждался на Украине и проект «лунной базы». Газета ВЗГЛЯД писала о том, что космические амбиции Украины далеки от реальности.