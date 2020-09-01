Москва выразила готовность помочь наладить диалог США и Ирана

Россия готова помочь в создании условий для прямого диалога между США и Ираном, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы и сейчас готовы поддержать прямой диалог между США и Ираном, готовы помочь создать условия для такого диалога, если обе стороны будут в этом заинтересованы. Всегда лучше напрямую изложить свои претензии, напрямую выслушать ответ», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана. Члены Совбеза заявили, что США не имеют права требовать от СБ ООН восстановить санкции против Ирана.

Резолюция 2231 содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана. Резолюция предполагает, что если будут выявлены серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из постоянных членов СБ выскажется против, санкции автоматически будут возобновлены.