Земле предрекли худший сценарий климатической катастрофы

Земля движется по худшему сценарию изменения климата, этому способствует активное таяние ледников, следует из исследования ученых Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института.

Соответствующее заключение опубликовано в пресс-релизе EurekAlert!, передает РИА «Новости».

Отмечается, что за последние 30 лет уровень мирового океана поднялся на 1,8 сантиметра. Скорость таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктики продолжает расти.

Согласно Межправителльственной комиссии по изменению климата, это соответствует худшему сценарию потепления температуры на планете.

Ученые из Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института считают, что к концу века могут усилиться наводнения, которые затронут жизни 16 млн человек, если таяние ледников продолжится в том же темпе и поднимется еще на 17 сантиметров.

«Быстрое таяние ледников обгоняет климатические модели, которыми мы руководствуемся, и мы можем оказаться неподготовленными к рискам, связанным с повышением уровня моря», – отметили исследователи.

По последним данным наблюдений ученых, уровень мирового океана поднимается на 4 миллиметра ежегодно.

Ранее СМИ со ссылкой на исследование ученых Университета штата Огайо (США) сообщали, что уменьшение ледникового покрова Гренландии в условиях глобального потепления приобрело необратимый характер.

Кроме того, ученые сообщали, что процесс таяния ледяного покрова Антарктиды в настоящее время проходит примерно в десять раз быстрее, чем 600 лет назад, а Арктика в результате глобального потепления в ближайшие 30–40 лет станет зеленой.