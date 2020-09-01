Лавров отверг обвинения в адрес России в связи с Навальным

Западные страны обвиняют Россию в том, что расследование по ситуации с блогером Алексеем Навальным якобы не проводится, однако это неправда, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда это все произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло», – цитирует ТАСС Лаврова.

Он отметил, что пока не установлено, что именно произошло с Навальным, и немецкие врачи не могут передать Москве соответствующую информацию.

«Нам сейчас выдвигают требование, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследование по поводу того, что Навальный впал в кому. Помните, в Омске он пролежал чуть более суток, и уже все наши западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации. Вот он, наконец, уже неделю как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Значит, требуется дополнительное время, но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину», – добавил он.

Министр также напомнил, что Генпрокуратура России направила в Германию запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Навального.

В четверг МВД России начало доследственную проверку после госпитализации блогера Алексея Навального. Сильнодействующие вещества в ходе проверки выявлены не были.

Напомним, 20 августа в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Однако, по его словам, омских медиков начали критиковать сторонники Навального за якобы намеренную задержку транспортировки пациента.

Газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что задержка с транспортировкой была связана исключительно с пассивной позицией бригады немецких врачей, вылетевших за Навальным в Омск.

Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.