Маск стал богаче Цукерберга Британия направила истребители сопровождать самолет из-за телефона в туалете 1 сентября 2020, 04:59 Текст: Антон Антонов

Пассажиры самолета, который из-за «угрозы» на борту сопровождали истребители, приняли за опасный предмет оставленный в туалете мобильный телефон, сообщила полиция Великобритании. Телефон осмотрели эксперты, которые признали его «не представляющим опасность», передает РИА «Новости». Также полиция провела беседу с задержанными. Они оказались «не причастны к каким-либо правонарушениям». Задержанных отпустили «без предъявления обвинений». Напомним, лайнер компании Lauda, летевший из австрийской Вены, прибыл в лондонский аэропорт Станстед. Его сопровождали истребители, так как в туалете, по словам пассажиров, были обнаружены «подозрительные предметы». Правоохранители задержали 34-летнего уроженца Кувейта и 48-летнего выходца из Италии.

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