Стычки между протестующими и силовиками вспыхнули в центре Бейрута

Столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов вспыхнули в воскресенье в центре ливанской столицы, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Стычки наблюдаются в районе, где находится парламент Ливана. Для разгона манифестантов силовики используют слезоточивый газ, передает ТАСС.

При этом уточняется, что полиция в Бейруте начала применять спецсредства и резиновые пули для разгона манифестантов.

Протестующие в ответ забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Напомним, в Бейруте вспыхнули беспорядки, участники которых штурмуют и захватывают правительственные здания. В результате беспорядков пострадали более 70 силовиков и более 700 протестующих.

Российские журналисты и блогеры остро отреагировали на беспорядки, указав, что сейчас требуется оказывать помощь пострадавшим от взрывов, а не создавать дополнительную нагрузку на больницы, которые и так оказались перегруженными.