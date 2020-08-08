Военные вытеснили демонстрантов из здания МИД Ливана в Бейруте

Военнослужащие вынудили участников беспорядков покинуть здание МИД Ливана в Бейруте, сообщают СМИ.

Военные ворвались в здание и вытеснили демонстрантов, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Джазира».

При этом источник РИА «Новости» в органах безопасности заявил, что «армия освободила здание МИД страны от протестующих, не встретив сопротивления».

Армейские подразделения разместились и у здания министерства энергетики, требуя от демонстрантов добровольно покинуть его.

МВД Ливана подтвердило гибель сотрудника сил безопасности в ходе столкновений с протестующими в Бейруте. Он погиб после того, как подвергся нападению в отеле Le Grey.

Арабский телеканал «Аль-Хадас» сообщает, что силовики по ошибке застрелили сотрудника ливанского спецформирования по борьбе с беспорядками. Это было установлено в результате расследования по горячим следам.

Ливанское общество Красного Креста сообщает, что в беспорядках пострадали 238 человек, 70 госпитализированы.

Напомним, армия Ливана также прибыла к зданию министерства экономки, которое штурмовали участники протестов.

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими.

Митингующие потребовали отставки президента Ливана и других лиц с руководящих должностей.