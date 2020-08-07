В Омске приступили к строительству крытой ледовой арены

Взгляд
7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 16:04  |  vz.ru
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Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

Строители успешно возвели Белорусскую АЭС, несмотря на политическое противодействие ряда стран Виктор Толочко/РИА Новости
Россия завершает строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции. «На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», говорится в официальном заявлении госкорпорации «Росатом». Почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество? Подробности...
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Госдеп открыто ищет в России предателей родины

Свою спамовую рассылку Госдеп организовал в духе примитивных кибермошенников facebook.com/rewardsforjustice
Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ. В нашем МИДе уже назвали происходящее «бесцеремонным вмешательством». Надо ли наказывать за государственную измену тех россиян, кто польстится на награду и побежит стучать в посольство США? Подробности...
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«На Севере нужна своя логика». Как будут развивать Поморье

Управление Архангельском, как и Севером в целом, требует особого подхода Павел Львов/РИА Новости
В России нельзя принимать решения без учета разницы территорий, на которых они призваны действовать. Эту данность особенно чувствуют на себе руководители регионов, пересевшие в кресла губернаторов из федеральных кабинетов. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как сделать так, чтобы Русский Север не проигрывал центральной части России.  Подробности...
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Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...
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«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...

Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...
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Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    В Омске приступили к строительству крытой ледовой арены

       7 августа 2020, 15:26
    Фото: 12-kanal.ru
    Текст: Антон Никитин

    В Омске в районе Нефтяники появится крытый каток, заявил губернатор региона Александр Бурков во время визита на стадион «Сибирский нефтяник».

    На данный момент на стадионе строится большая крытая ледовая арена, сообщает «Омское областное телевидение».

    Планируется, что омичи здесь смогут заниматься хоккеем, шорт-треком и фигурным катанием. Будут выделены отдельные часы и для любителей. Губернатор отметил: если все пойдет по плану, то каток откроется уже в августе следующего года. Напомним, что строительство проходит в рамках нацпроекта.

    Губернатор тоже принял участие в стройке – заложил бетонный блок в фундамент будущего ледового дворца, оставив своё напутствие будущим мастерам конька.

    «Ровного льда и новых побед», – пожелал Александр Бурков.

    Побывал губернатор и на соседнем футбольном поле, где уложен новый искусственный газон с подогревом. Теперь заниматься футболом здесь можно в любую погоду. Как отметил глава региона, планов по развитию спортивной инфраструктуры много. Один из ключевых проектов – строительство «Арены Омск», срок сдачи которой назначен на 2022 год. Тогда в Омск вернется главная хоккейная команда и будет проведен молодежный ЧМ.


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