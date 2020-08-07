Российские звезды отменили выступления в Белоруссии перед выборами

Взгляд
7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
Разделы

Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

Строители успешно возвели Белорусскую АЭС, несмотря на политическое противодействие ряда стран Виктор Толочко/РИА Новости
Россия завершает строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции. «На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», говорится в официальном заявлении госкорпорации «Росатом». Почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество? Подробности...
Перейти в раздел…

Госдеп открыто ищет в России предателей родины

Свою спамовую рассылку Госдеп организовал в духе примитивных кибермошенников facebook.com/rewardsforjustice
Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ. В нашем МИДе уже назвали происходящее «бесцеремонным вмешательством». Надо ли наказывать за государственную измену тех россиян, кто польстится на награду и побежит стучать в посольство США? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия окончательно разгромила Швецию

Русские галеры стали одним из главных инструментов победы при Гренгаме Франсуа Перро "Бой при Гренгаме"
Ровно 300 лет назад состоялось сражение, которое окончательно утвердило Россию как одну из самых могущественных империй. Речь идет о битве при Гренгаме 7 августа 1720 года, в ходе которой галеры русского флота нанесли жестокое поражение шведской эскадре. Поражение было настолько обидным, что сегодня в Швеции сочиняют лживые легенды об этом сражении. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...

«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...

Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

  • Могу объясниться в бытовых ситуациях

  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Шарий: Организовать провокацию СБУ против россиян в Белоруссии помогло еще одно государство
    Лукашенко заявил о сигнале с Украины о проникновении «боевиков» В Крыму ответили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров Свидетель объяснил мат в адрес Ефремова после ДТП Началась загрузка ядерного топлива в реактор Белорусской АЭС
    Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии Украина заявила о доминировании в «минском» и «нормандском» форматах Минюст США подал иски против Коломойского Ликвидированный в Ингушетии боевик оказался чемпионом Азии по вольной борьбе
    Пушков: Лукашенко воспользовался провокацией СБУ для обострения отношений с Россией Грузинская оппозиция пообещала вернуться в Абхазию и Южную Осетию Установлена причина смерти подростка в захваченном схимонахом Сергием монастыре Инфекционист оценил предсказание Билла Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

    Главная тема


    Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

    «блестящая операция»


    Погребинский: Раскол между Минском и Москвой – большой успех украинских спецслужб по заказу США

    громкое дело


    Добровинский отреагировал на «раздвоение личности» у Ефремова

    «сокрушительный ответ»


    Раскрыты условия нанесения Россией ядерного удара

    Видео

    Лукашенко и Антилукашенко


    В Белоруссии Россия поставит на победителя

    Взрыв в порту Бейрута


    Плавучая бомба из Батуми разрушила экономику Ливана

    российский газопровод


    «Северный поток – 2» достроят корабли таинственных судовладельцев

    социальная сеть


    США цинично крадут символ технологических достижений Китая

    подмена понятий


    Алексей Алешковский: Закон Черномырдина в действии

    где деньги


    Глеб Простаков: Россия мучительно деофшоризирует себя

    конец постмодерна


    Андрей Бабицкий: Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?

    Российские звезды отменили выступления в Белоруссии перед выборами

       7 августа 2020, 13:08
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Российские исполнители начали отказываться от участия в «предвыборных» концертах в Белоруссии, запланированных на 8 августа. Стало известно об отмене концертов в Витебске, Гродно, Бресте и Гомеле.

    Ряд концертов был запланирован 8 августа в нескольких городах Белоруссии с участием звезд местной и зарубежной эстрады, в том числе из России и Украины. Однако за несколько дней до события принять участие в концертах отказались несколько артистов, в том числе Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Тина Кароль, группы «Кар-Мэн», «Краски», Rasa, американский коллектив Boney M, а также рэперы из США Tyga и Saint Jhn.

    «Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства несомненно взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!» – написал в Facebook певец Леонид Агутин.

    К нему присоединился певец Стас Пьеха, который написал в Instagram, что приедет в Белоруссию в рамках своего тура только осенью. «Не ранее», – подчеркнул он.

    О переносе концертов в Белоруссии на более поздние сроки «в связи с ситуацией, которая сложилась в городе Минске вокруг концертов 8 августа» сообщила в Instagram группа «Кар-Мэн».

    Солистка группы «Краски» Оксана Ковалевская также сообщила РИА «Новости», что не будет выступать в Белоруссии накануне выборов президента страны, поскольку организатор не смог выполнить условия райдера.

    Авторы Telegram-канал «Беларусь головного мозга» также сообщили об отказе от участия в концертах Тины Кароль, Григория Лепса, дуэта Rasa, исполнителей Джаро и Ханза, белорусского исполнителя Мэвла, американских исполнителей Tyga и Saint Jhn. Кроме того канал сообщил, что после отказа артистов белорусские власти объявили об отмене концертов в Витебске, Гродно, Бресте и Гомеле.

    Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •