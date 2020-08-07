В России подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд
7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
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У России обнаружилась стратегическая зависимость от Белоруссии

Отечественный тягач для ракет будет готов в лучшем случае в 2025 году Максим Блинов/РИА «Новости»
Экономики России и Белоруссии тесно взаимосвязаны. Зависимость Минска от Москвы очевидна каждому. Но и Россия в некоторых сферах тоже зависит от Белоруссии. Причем эти импортируемые товары жизненно необходимы для обороноспособности нашей страны, а импортозаместить их Москва пока не может. Подробности...
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«Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

Беседа «последнего диктатора Европы» с «либеральным украинским журналистом» сочилась взаимной симпатией Николай Петров/БелТА/ТАСС
Если бы во главе Украины в 2014 году стоял Александр Лукашенко, началась бы кровавая война за Крым с тысячами жертв. Это оригинальное признание сделал сам Батька, переживающий сейчас «медовый месяц» в отношениях с Киевом. Как нужно относиться к его словам &#8722; как к переходу за «красную линию» в отношениях с Россией или как к части хитрого плана по сохранению власти, которую Лукашенко сейчас рискует потерять? Подробности...
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Как Россия окончательно разгромила Швецию

Русские галеры стали одним из главных инструментов победы при Гренгаме Франсуа Перро "Бой при Гренгаме"
Ровно 300 лет назад состоялось сражение, которое окончательно утвердило Россию как одну из самых могущественных империй. Речь идет о битве при Гренгаме 7 августа 1720 года, в ходе которой галеры русского флота нанесли жестокое поражение шведской эскадре. Поражение было настолько обидным, что сегодня в Швеции сочиняют лживые легенды об этом сражении. Подробности...
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Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...

Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...
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Россия разбаловала Батьку

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
На примере отношения к Лукашенко мы должны помочь нашим соседям сделать правильный вывод. Россиян в заложники брать не то что не стоит, а крайне опасно для их собственной власти. Даже если мы при этом открытом уроке обидим и выставим в плохом свете Батьку. Он-то нас выставил. Подробности...
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Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

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  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
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    В России подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

       7 августа 2020, 10:43
    Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 5241 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 877 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 5241 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 686, Свердловской области – 180, Ханты-Мансийском АО – 158.

    Всего в стране выявлено 877 135 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 683 592 человек, из них 7235 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 119 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 725 человек.

    Накануне, 6 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5267. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 26.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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