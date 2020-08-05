Оператор «Северного потока – 2» опроверг сообщения о новом трубоукладчике

Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG назвала спекуляцией новости об использовании нового трубоукладчика для строительства газопровода, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы знаем о спекуляциях относительно возможностей по укладке газопровода. Мы не комментируем спекуляции и сообщим о наших планах своевременно», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что арендатор баржи-трубоукладчика «Фортуна», которая способна достроить «Северный поток – 2», не собирается принимать участие в работах по укладке газопровода в Балтийском море.

Кроме того, Самарский теплоэнергетический имущественний фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика «Академик Черский», способного достроить «Северный поток – 2», не вошел в новый список аффилированных лиц Газпрома.

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