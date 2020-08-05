Умер муэдзин собора Святой Софии

Взгляд
5 августа, среда  |  Последнее обновление — 18:23  |  vz.ru
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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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Трамп нашел выгоду в «величайшей ошибке» в истории США

При Дональде Трампе ближневосточная политика США заметно изменилась Michael Reynolds/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press
Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...
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Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Умер муэдзин собора Святой Софии

       5 августа 2020, 17:57
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Муэдзин Осман Аслан скончался от сердечного приступа в соборе Святой Софии в Стамбуле, пишут греческие СМИ.

    Муэдзин умер в воскресенье, 2 августа, но о смерти священнослужителя стало известно в среду, пишет Оrthodox Times.

    По данным издания, муэдзин призывал мусульман молиться в соборе Святой Софии, которая поменяла статус на мечеть.

    Администрация губернатора Стамбула подтвердила, что муэдзин скончался в мечети.

    «Мы выражаем соболезнования семье и родственникам муэдзина мечети Ухуд района Кягытхане (Стамбул) Османа Аслана, скончавшегося от сердечного приступа, который он перенес во время исполнения волонтерских обязанностей экскурсовода в мечети Айя-София», – цитирует сообщение администрации РИА «Новости».

    Муэдзин в исламе – это служитель мечети, который призывает мусульман на обязательную молитву – намаз.

    Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

    Эрдоган заявлял, что в мечети пройдет реставрация. Какого именно характера планируется проводить работы, он не уточнял. Турецкий президент также принял решение, что собор будет открыт круглосуточно.

    24 июля в превращенном в мечеть соборе прошел первый после 1934 года пятничный намаз. В молитве принял участие президент Турции, который произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху» перед началом богослужения. Собравшиеся там верующие приветствовали турецкого лидера возгласами «Аллах Акбар».

    Русская православная церковь заявляла, что не одобряет решение о превращении Айя-Софии из музея в мечеть, считая его поспешным и политизированным. В РПЦ подчеркивали, что политизация вопросов веры не способствуют стабильности и укреплению мира.

    В Греции проходили траурные мероприятия в связи с первой за долгие годы мусульманской молитвы в стенах собора Святой Софии. В ходе них по всей стране прозвучал траурный колокольный звон.

    В понедельник активисты движения «Талибан» (запрещено в России) развернули свой флаг в соборе Святой Софии.

    Храм Святой Софии – Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Около тысячи лет собор был самым большим в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году храм был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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