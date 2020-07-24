РПЦ раскритиковала решение Турции о смене статуса собора Святой Софии

Русская православная церковь не одобряет решение о превращении Айя-Софии из музея в мечеть, считая его поспешным и политизированным.

«Мы очень сожалеем, что многочисленные призывы многих поместных православных церквей, в том числе русской, остались без внимания со стороны турецких властей. Сожалеем, что это решение было принято поспешно, без всякой необходимости и безотлагательно реализовано. Мы не видим в этом решении никакой другой логики, кроме политической», – цитирует РИА «Новости» представителя Русской церкви.

По его словам, политизация вопросов веры не способствуют стабильности и укреплению мира.

«На наш взгляд, чем больше вопросы веры и мировоззрения политизируются, тем меньше шансов для того, чтобы религиозное разнообразие и уважение между представителями разных религий сыграло свою укрепляющую мир и стабильность роль», – добавили в РПЦ.

В пятницу завершился первый после 1934 года пятничный намаз в превращенном в мечеть соборе святой Софии в Стамбуле.

В молитве принял участие президент Турции Тайип Эрдоган, который произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху» перед началом богослужения. Оно транслировалось на больших экранах, установленных на площади. Собравшиеся там верующие приветствовали турецкого лидера возгласами «Аллах Акбар».

«Прими, Аллах усилия всех, в первую очередь нашего президента, в дар то, что Айя-София стала мечетью. Мы все вместе радуемся этому превращению», – сказал глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш, который вел богослужение.

Траурный звон колоколов прозвучал в пятницу на Кипре и в некоторых городах Греции в связи с превращением собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Храм Святой Софии – Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Около тысячи лет собор был самым большим в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году храм был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что вина за изменение статуса святой Софии «лежит на Патриархе Варфоломее, который учинил раскол в мировом православии», когда устроил «выдачу лжетомосов» украинским раскольникам.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выразив «глубокую обеспокоенность».

Напомним, что Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ по смене статуса собора на мечеть.

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